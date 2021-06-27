اليوم السابع
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انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 08:51 م
انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة.. صور قافلة الازهر الطبية
كتب لؤى على

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بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلقت فجر اليوم الأحد قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأخوة الأشقاء في دولة فلسطين نتيجة تعرضهم للإرهاب الغاشم خلال الشهر الماضي.
 
وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، أن القافلة تضم 4 سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين الخيوط الجراحية وأدوات الجراحة العامة منها الشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام، بالإضافة إلى ملابس وأدوات للتعقيم وأجهزة وريد ومستلزمات عمليات العظام.
 
وتأتي هذه القافلة امتدادًا للدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل العدوان الإسرائيلى.
 
كان الأزهر قد أرسل الشهر الماضي أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت 150 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع وتأكيدا على دور الأزهر الدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.
 
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