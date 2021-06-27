اليوم السابع
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انتشال جثتين لطفلين غرقا بنهر النيل فى الوراق ومنشأة القناطر

الأحد، 27 يونيو 2021 09:35 م
انتشال جثتين لطفلين غرقا بنهر النيل فى الوراق ومنشأة القناطر انتشال جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة طفل تعرض للغرق بنهر النيل بالوراق، وكشفت التحريات أن الطفل غرق خلال الاستحمام بالنيل لعدم إجادته السباحة.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل طافية بنهر النيل فى الوراق. 

 

انتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتم انتشال جثته، وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل، واستدعاء أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وتعرض طفل للغرق خلال السباحة بنهر النيل فى منشأة القناطر بالجيزة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفل خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 


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