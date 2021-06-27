انتشال جثتين لشخصين غرقا بنيل القناطر الخيرية أثناء الاستحمام

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من انتشال جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل، وتم نقلهما الى مستشفى القناطر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين والتصريح بدفنهما عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعتين.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد بتلقيه بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "محمد.ع.ا"، 29 عاما، عثرا عليها طافية على مياه النيل أمام مبنى البحوث المائية، أما الجثة الثانية فهى لشخص يدعى "مصطفى.ص.م"، وعثر عليها أمام الرياح المنوفى، وتم نقل الجثتين لمستشفى القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعى.