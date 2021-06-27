اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثتين لشخصين غرقا بنيل القناطر الخيرية أثناء الاستحمام

الأحد، 27 يونيو 2021 02:34 م
انتشال جثتين لشخصين غرقا بنيل القناطر الخيرية أثناء الاستحمام غريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من انتشال جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل، وتم نقلهما الى مستشفى القناطر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين والتصريح بدفنهما عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعتين.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد بتلقيه بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "محمد.ع.ا"، 29 عاما، عثرا عليها طافية على مياه النيل أمام مبنى البحوث المائية، أما الجثة الثانية فهى لشخص يدعى "مصطفى.ص.م"، وعثر عليها أمام الرياح المنوفى، وتم نقل الجثتين لمستشفى القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعى.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

قوات الانقاذ النهرى

القناطر الخيرية

غرق

نهر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين وحشيش فى بنها

الخميس، 10 يونيو 2021 12:20 ص

أمن القليوبية يضبط صاحبة منزل تسبب تنقيبها عن الآثار فى تصدع 10 منازل.. صور

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:08 م

أمن القليوبية يضبط "أوزعة" بحوزته نصف مليون جنيه و3 أسلحة نارية وكمية من الحشيش

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:02 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدتين سلمتا رضيعة متوفاة لمستشفى الخانكة

الأربعاء، 19 مايو 2021 07:30 م

أمن القليوبية يضبط 12 قضية مخدرات وينفذ 7 آلاف حكم قضائى

الثلاثاء، 11 مايو 2021 12:12 م

أمن القليوبية يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد وبحوزته مخدرات وسلاح نارى بالقناطر

السبت، 01 مايو 2021 03:34 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أطلقوا النار على شاب لسرقة موتوسيكل ببنها

السبت، 17 أبريل 2021 12:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة