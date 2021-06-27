اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، فتح باب التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم إن المديرية بالمنيا، تستعد لفتح باب التظلمات لمدة 15 يوما بمقر كنترول الشهادة الإعدادية والذى من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد على أن تقدم طلبات التظلم بقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا.

وأضاف الرشيدى أنه تم عقد اجتماع الأربعاء الماضي لمناقشة الترتيبات الخاصة بفتح التظلمات وتحديد درجات تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى الجديد 20/ 21 .

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية أن المتظلم سوف يتقدم بطب التظلم سواء فى مادة واحدة او كل المواد نظير دفع مبلغ قدره عشرين جنيها عن كل مادة يتم توريدها بكاتب البريد ثم يحدد له أيام لفحص التظلم بمراجعة درجات المادة المتظلم فيها .

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.5 %، وقد حصل 266 طالب على الدرجة النهائية.