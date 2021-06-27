المعمل الجنائي يعاين مسرح جريمة مقتل مدرب سباحة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التي شهدت مقتل مدرب سباحة على يد صديقه، بسبب خلاف مالي بينهما بمدينة الشيخ زايد لجمع الأدلة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، وعثر على آثار بعثرة بصالة الشقة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل مدرب سباحة على يد صديقه داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين قتل مدرب سباحة لصديقه "مدرب سباحة" داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين بسبب خلافات مالية بينهما على قيمة دراجة بخارية اشتراها أحدهما من الأخر.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.