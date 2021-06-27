اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى المغرب تتعقب سلالة "دلتا" الهندية

أ ش أ

تتجه اللجنة العلمية المغربية المكلفة بفيروس كورونا لتتبع سلالة (دلتا) الهندية.

وقالت مصادر إن اللجنة العلمية من المنتظر أن تعقد اجتماعا خاصا؛ لتقييم وضعية السلالات المتحورة في المغرب، بعد تجميع معطيات علمية دقيقة حول الموضوع، مشيرا إلى أن الحالات المنتشرة حاليا من سلالات "لا تعكس أي خطورة كبيرة".

وأوضحت المصادر أن الإحصائيات الجديدة حول هذه السلالات المتحورة سيتم نشرها، بعد قيام اللجنة العلمية بكشف دقيق للأمر، وحذرت اللجنة من خطورة سلالة (دلتا)، مشيرة إلى أن 90% من الإصابات الجديدة ببعض الدول تسجل من هذه السلالة سريعة الانتشار، التي تصيب الأطفال.

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت أسماء جديدة على سلالات فيروس كورونا المتحورة، ليتحول المتحوّر البريطاني إلى (ألفا)، والجنوب إفريقي إلى (بيتا)، والهندي إلى (دلتا)، والبرازيلي إلى (جاما).