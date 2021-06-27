القابضة للغاز الطبيعى: قاربنا على التوصيل لـ59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى، إن قبل البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة لابد أولا الانتهاء من أعمال الصرف الصحى فى القرى، مضيفا أنهم قاربوا على الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى فى 59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

أضاف نائب رئيس الشركة القابضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن فى العصور السابقة لم يوجد هناك تخطيط جيد فى بعض الأمور و لكن فى الوقت الحاضر تعمل كافة الوزارات على التنسيق بينهما، لافتا إلى وجود خطة طموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير القرى والانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لها بالكامل.

وتابع أنه مجرد الانتهاء الكامل من توصيلات الصرف الصحي فى الخطوط الرئيسية و الفرعية فى قطاع معين من القرى و ليس القرى بأكملها سيسهل ذلك العمل فى توصيل الغاز الطبيعى، لافتا إلى أنه الشركة تبدا العمل فى 17 قرية اخرى من بداية شهر يوليو المقبل، وهناك 245 قرية انتهى توصيل الصرف الصحى وحاليا فى وضع خطط للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى.