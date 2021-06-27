اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القابضة للغاز الطبيعى: قاربنا على التوصيل لـ59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 27 يونيو 2021 12:22 ص
القابضة للغاز الطبيعى: قاربنا على التوصيل لـ59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى، إن قبل البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة لابد أولا الانتهاء من أعمال الصرف الصحى فى القرى، مضيفا أنهم قاربوا على الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى فى 59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
 
أضاف نائب رئيس الشركة القابضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن فى العصور السابقة لم يوجد هناك تخطيط جيد فى بعض الأمور و لكن فى الوقت الحاضر تعمل كافة الوزارات على التنسيق بينهما، لافتا إلى وجود خطة طموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير القرى والانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لها بالكامل.
 
 
وتابع أنه مجرد الانتهاء الكامل من  توصيلات الصرف الصحي فى الخطوط الرئيسية و الفرعية فى قطاع معين من القرى و ليس القرى بأكملها سيسهل ذلك العمل فى توصيل الغاز الطبيعى، لافتا إلى أنه الشركة تبدا العمل فى 17 قرية اخرى من بداية شهر يوليو المقبل، وهناك 245 قرية انتهى توصيل الصرف الصحى وحاليا فى وضع خطط للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى.

القابضة للغاز الطبيعى

حياة كريمة

اكسترا نيوز

الغاز الطبيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إدارة المخلفات وتشجير قرى الريف ضمن مستهدفات "حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص

منسق حياة كريمة: قدمنا الخدمة لـ1800 شخص بقرى مطوبس

السبت، 26 يونيو 2021 11:39 م

1500 شخص من صان الحجر يستفدون من القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 26 يونيو 2021 07:01 م

حياة كريمة.. بدء تجديد خط مياه بشرق التفريعة لزيادة ضخ المياه لأهالى بورسعيد

السبت، 26 يونيو 2021 01:25 م

ماذا فعلت "حياة كريمة" لتطوير شبكات الكهرباء بالقرى الأكثر احتياجا؟.. المبادرة خصصت 78.6 لدعم شبكات التوزيع بالمحافظات.. وخطة شاملة لتحسين كفاءة القطاع × 3 سنوات.. و8 آلاف محول و13 ألف كشك ضمن برنامج المبادرة

السبت، 26 يونيو 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة