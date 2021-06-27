اليوم السابع
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الغرفة التجارية بدمياط تعلن إقامة مهرجان الجمعة البيضاء أول نوفمبر المقبل

الأحد، 27 يونيو 2021 08:32 م
الغرفة التجارية بدمياط تعلن إقامة مهرجان الجمعة البيضاء أول نوفمبر المقبل اجتماع الغرفة التجارية بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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عقدت الغرفة التجارية بدمياط اجتماعا اليوم الأحد برئاسة اللواء محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية ونائبه محمد فايد وسلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث تم بحث التجهيز لفعالية #Damietta_White_Fridays والتي تستهدف تنشيط سوق الأثاث من خلال تقديم العديد من عناصر جذب العملاء.

 

وقال سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث لليوم السابع، إن هذه هي النسخة هي الثانية وكانت النسخة الأولى في العام الماضي وقد شهدت نجاحاً ملحوظاً وقدمت خلالها معارض دمياط خصومات وصلت إلى 40٪؜ واشتركت فيها العديد من الأنشطة الأخرى كالمطاعم و الفنادق و الحلويات، مشيرا إلى أن الهدف هو ترويج سوق الأثاث بدمياط واتاحة فرصة الصانع الصغير لعرض منتجاته.

 

 


دمياط

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الغرفة التجارية

الجمعة البيضاء

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