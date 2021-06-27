العثور على وثائق سرية تابعة للدفاع البريطانية فى "محطة حافلات".. صور

كتبت: نهال أبو السعود

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أنه تم العثور على وثائق تخص وزارة الدفاع فى المملكة المتحدة تحتوى على تفاصيل عن الجيش البريطانى فى محطة حافلات فى إنجلترا.



محطة الحافلات

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الأوراق السرية تضمنت خططًا لوجود عسكرى بريطانى محتمل فى أفغانستان، فضلاً عن مناقشة حول رد الفعل الروسى المحتمل على سفر السفينة الحربية البريطانية إتش إم إس ديفيندر عبر المياه قبالة ساحل القرم الأسبوع الماضي.

وقالت بى بى سى، إن أحد أفراد الجمهور الذي أراد عدم الكشف عن هويته اتصل بها بعد العثور على كومة من الوثائق - حوالى 50 صفحة فى المجموع - يوم الثلاثاء خلف محطة للحافلات فى كنت، جنوب شرق لندن.



الوثائق التي عثر عليها

وقالت وزارة الدفاع، إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان الوثائق الأسبوع الماضى، وقالت فى بيان: "الوزارة تأخذ أمن المعلومات على محمل الجد وفتح تحقيق سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".



صورة من الوثائق

أثارت سفينة اتش ام اس ديفندر غضب الجيش الروسى يوم الأربعاء عندما أبحرت جنوب شبه جزيرة القرم فى منطقة البحر الأسود التى تدعى موسكو أنها مياه إقليمية.

وقالت روسيا إن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية ردا على اقتحام المدمرة، لكن بريطانيا نفت تلك الرواية وقالت إن السفينة الحربية ليست فى المياه الروسية. وقالت وزارة الدفاع إن السفينة كانت "تقوم بمرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية بما يتفق مع القانون الدولى".