العثور على جثة طفل غارق بنهر النيل فى الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية، من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية بنهر النيل، أمام محطة مياة الوراق بالجيزة.

وفى وقت لاحق تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا صورة للطفل المتوفى كونه متغيب عن المنزل ومرفق أرقام هواتف "محددة" للتواصل مع أهليته، وأمكن التواصل مع والدة الطفل وباستدعائها تعرفت على جثمان الطفل، وأقرت بعدم عثورها على نجلها عقب عودتها من عملها، ونظرًا لوجود خلافات زوجية مع زوجها اعتقدت قيامه بأخذ نجلها دون علمها، وعليه قامت باتهامه ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أضافت اعتياد نجلها على اللهو والنزول لمياه نهر النيل صحبة والده، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه فى ذلك جنائيًا، وباستدعاء زوجها أيد ما جاء بأقوالها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.