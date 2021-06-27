العالم هذا المساء.. قمة ثلاثية بين الرئيس السيسى وعاهل الأردن ورئيس الوزراء العراقى فى بغداد.. رئيس كولومبيا يؤكد إطلاق نار على طائرة كان يستقلها.. السجن لمشجعة فرنسية بتهمة التسبب فى حادث خلال سباق الدراجات

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قمة ثلاثية بين الرئيس السيسى وعاهل الأردن ورئيس الوزراء العراقى فى بغداد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، حيث أقيم للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شكر أخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، خاصةً ما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء العراقي بالرئيس في زيارته التاريخية إلى بغداد، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

كما أكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، أخذاً في الاعتبار الدور الهام لمصر من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب دور الأزهر الشريف باعتباره منارة الوسطية، فضلاً عن دور العراق في هزيمة تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة.

















وعلى هامش القمة الثلاثية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى العاصمة العراقية بغداد، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع شقيقه العاهل الأردني في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.







رئيس كولومبيا يؤكد إطلاق نار على طائرة هليكوبتر كان يستقلها مع مسؤولين

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن طائرة هليكوبتر كان يستقلها يوم الجمعة تعرضت لإطلاق نار في أول هجوم ضد رئيس دولة كولومبي منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال دوكي (44 عاما) إنه كان يسافر مع عدد من كبار المسؤولين، عندما أصيبت المروحية بنيران في منطقة كاتاتومبو الجنوبية المتاخمة لفنزويلا.



اثار التحطم بالطائرة

ولم يصب أحد في الهجوم ولم تذكر السلطات أي جانب من الحدود جاءت الطلقات، وتتهم كولومبيا فنزويلا بانتظام بإيواء متمردين على أراضيها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور التي نشرها مكتب الرئيس إصابة الذيل والنصل الرئيسي للطائرة الرئاسية.



اضرار لحقت الطائرة

وقال دوكي في بيان "إنه هجوم جبان حيث يمكن رؤية ثقوب الرصاص في طائرة الرئاسة".

كما زعم دوكي أن "ميزات الأمان" للطائرة حالت دون "هجوم مميت" وقال إنه أصدر أوامر "بمطاردة من" أطلقوا النار على الطائرة.



اضرار لحقت بدن الطائرة

وأظهرت صور أن حراس الرئيس أحاطوا بحراسه الشخصيين بعد هبوطه في مطار كاميلو دازا الدولي في أعقاب الهجوم.

وأضاف دوكي "لقد أعطيت تعليمات واضحة للغاية للفريق الأمني ​​بأكمله لملاحقة من أطلقوا النار على الطائرة".



الحراس الشخصيين يحيطونه

وأدانت بعثة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم.

قال دوكي إنه كان يسافر مع وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيال بالاسيوس وسيلفانو سيرانو ، حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير - المتاخمة لفنزويلا - عندما تعرضت المروحية للهجوم.



الطائرة التى تعرضت لاطلاق النيران

وغادر الوفد الرئاسي بلدة سارديناتا وكان متوجها إلى مدينة كوكوتا الحدودية عندما تعرضوا لإطلاق نار، وقت الهجوم غير معروف.

كان آخر هجوم على رئيس في كولومبيا هو التفجير الذى استهدف الزعيم آنذاك ألفارو أوريبي في عام 2003، حيث انفجرت قنبلة وزنها 20 كجم مخبأة في مبنى بالقرب من المطار في جنوب غرب مدينة نييفا قبل هبوط طائرة تقل أوريبي، وهو المرشد السياسي لدوكي.

أسفر الانفجار عن مقتل 15 شخصا وإصابة 66 آخرين، واتهمت الحكومة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تم حلها الآن بمسؤولية الهجوم.

السجن عام لمشجعة فرنسية بتهمة التسبب فى أسوأ حادث فى تاريخ سباق الدراجات

تواجه إحدى مشجعات ركوب الدراجات فى فرنسا السجن لمدة تصل إلى عام بعد أن تسببت فى واحدة من أسوأ الحوادث فى تاريخ سباق فرنسا للدراجات ثم الهروب.

بدأ ممثلو الادعاء فى بريتانى الفرنسية، يوم الأحد، تحقيقًا جنائيًا بعد تصوير المشتبه بها -التى لم يتم التعرف على هويتها والتى هربت - مما تسبب فى حالة من الفوضى يوم السبت، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اثار الدماء بعد الحادث

ظهرت المرأة وهى تركب من بريست إلى لاندينو فى المرحلة الأولى من السباق المشهور عالميًا لهذا العام، واصطدمت باحد الدراجين المسرعين تونى مارتن.



اصابة احد راكبى الدراجات

سقط مارتن، مما تسبب فى تشابك الدراجات مع بعضها، كان هناك العديد من الإصابات الخطيرة، بما فى ذلك جاشا سوترلين، متسابق ألمانى آخر اضطر إلى الانسحاب من المسابقة بأكملها.



حادث الدراجات

وقال متحدث باسم قوات الدرك فينيستير: "المتفرج الذى تسبب فى هذا الحادث غادر المكان قبل وصول المحققين". يجرى كل شيء لمحاولة العثور عليها.



لحظة وقوع الحادث

وتابع: "كانت ترتدي نظارة وترتدي بنطال جينز أزرق وسترة مخططة باللونين الأحمر والأبيض وسترة صفراء مشمعة.



المراة تحمل الافته تتسبب فى الحادث

في غضون ذلك، أكد المدعون أنهم فتحوا تحقيقًا جنائيًا لـ "تعمد انتهاك لوائح السلامة والتسبب في إصابات قد تمنع شخصًا ما من العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر".

وقال بيير إيف ثوول ، نائب مدير السباق في سباق فرنسا للدراجات ، إن المنظمين قدموا شكوى ضد المرأة التي يمكن أن تواجه الآن إجراءات قانونية.

وقال: "هذا سلوك غير مقبول هناك قواعد أمان يجب اتباعها، المتفرجون لا يعبرون الطريق، ولا يلتقطون صور سيلفي".