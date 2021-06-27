اليوم السابع
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الصومال.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بالانتماء إلى حركة الشباب الإرهابية

الأحد، 27 يونيو 2021 08:07 م
الصومال.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بالانتماء إلى حركة الشباب الإرهابية حركة الشباب
(وكالات)

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نفذت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام في حق 21 مدانا بالانتماء إلى حركة الشباب الإرهابية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه تم تنفيذ الأحكام في ولاية أرض البنط، الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص، بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية بالانتماء للحركة وممارسة أعمال قتل وتفجير، وكان 18 من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم قد ارتكبوا جرائم اغتيال وتفجيرات على مدار أكثر من عشر سنوات.

وبالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام، هاجمت عناصر من حركة الشباب مدينة في منطقة أخرى من الصومال، وأفادت تقارير بأن الهجوم أدى إلى سقوط جنود من القوات النظامية الصومالية.

وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي شنت هجوماً على قاعدة عسكرية بمنطقة دينسور.

وقد أسفرت العملية عن مقتل 15 من حركة "الشباب"، والحصول على ما بحوزتهم من أسلحة ومعدات عسكرية.

وقال ضباط في الجيش الصومالي، إن 15 شخصا تم قتلهم من حركة "الشباب"، ويجري تعقب فلول الحركة.

 

 

 


حركة الشباب

الصومال

مقديشيو

الجيش الصومالي

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