اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح «كورونا»

الأحد، 27 يونيو 2021 09:46 م
الصحة السعودية تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح «كورونا» لقاح كورونا
(واس)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا حيث سيجري البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت الصحة السعودية أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة, لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ إذْ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

 

 


السعودية

لقاح

فيروس كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا فى مملكة بوتان.. والسبب تصرف ملهم من الملك

الأحد، 27 يونيو 2021 05:00 م

قلق فى إيطاليا من انتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 11:07 ص

4 تمارين تساعدك على تخفيف ألم الذراع بعد تطعيم لقاح فيروس كورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 07:00 ص

الصحة تعلن تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و31 وفاة

الأحد، 27 يونيو 2021 01:15 ص

دراسة: سلالات دلتا من فيروس كورونا يمكنها تجنب المناعة ونشر العدوى

السبت، 26 يونيو 2021 08:00 م

العاصمة الروسية موسكو هى أكبر بؤرة لتفشى فيروس كورونا المستجد فى روسيا

السبت، 26 يونيو 2021 05:00 م

اعرف حقيقة إصابة جيهان السادات بفيروس كورونا

السبت، 26 يونيو 2021 01:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة