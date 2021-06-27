اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الصحة البريطانية تدرس منح الحوامل 400 جنيه استرلينى للإقلاع عن التدخين

الأحد، 27 يونيو 2021 01:00 م
الصحة البريطانية تدرس منح الحوامل 400 جنيه استرلينى للإقلاع عن التدخين مخاطر التدخين
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تدرس هيئة الصحة البريطانية  NHS ، منح الأمهات الحوامل حافزا ماديا قدره 400 جنيهاً إسترلينياً، مقابل الإقلاع عن التدخين خلال فترة الحمل  حرصا على سلامة الأمهات وصحة الجنين،  طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس. 
 
وأكدت هيئة الصحة البريطانية، أن هذا الحافز سيقلل معدلات المدخنات خلال فترة الحمل، وبموجب ذلك  ستخضع النساء لاختبار لإثبات أنهن قد توقفن عن التدخين قبل أن يحصلن على الحافز المادى سالف الذكر.
 
pregnantdontsmoke_456px
 
وذكر الخبراء، أنه سيتم الحصول على 400 جنيهاً إسترلينياً كحد أقصى في شكل حوافز متداخلة بمرور الوقت، مع إجراء تخفيضات لكل انتكاسة تحدث للأم التى تعود إلى التدخين، حيث تبين فعالية هذا الإجراء فى توقف العديد من النساء عن التدخين خلال فترة الحمل، ومن المتوقع انه مقابل  كل 1000 امرأة، ستتوقف 177 سيدة عن التدخين. 
 
وأكدت هيئة الصحة البريطانية، أن الهدف هو خفض  العبء الصحي للتدخين ولتشجيع المواطنين ودعمهم للإقلاع عن التدخين، خاصة أنه يسهم  في إلحاق خسائر فادحة بصحة المواطنين ويؤثر فى متوسط العمر المتوقع. 
 
 
93eab9f2-69ce-4508-8242-4574504b3530-maternal_smoking_
 
وذكر التقرير، أن حوالي 10 % من النساء كن مدخنات في وقت الولادة، وبالنظر إلى الآثار الصحية الكبيرة للتدخين على كل من الأمهات والأطفال، فمن الواضح أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتشجيعهن على الإقلاع عن التدخين. 
 

التدخين

مخاطر التدخين

التدخين خلال الحمل

التدخين والجنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لمريض القلب إزاى تحمى نفسك من الجلطات.. شد عضلات الساق وامتنع عن التدخين

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 05:00 ص

مسؤولة بالصحة العالمية: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة التدخين

الإثنين، 21 يونيو 2021 01:32 م

أسباب ارتعاش العين منها التدخين والكافيين والإجهاد

الأربعاء، 16 يونيو 2021 03:00 ص

الصحة: تدخين الآباء فى المنزل سبب إصابة أطفالهم بالالتهاب الرئوى

الأحد، 13 يونيو 2021 03:35 م

3 نصائح للإقلاع عن التدخين.. حدد لنفسك تاريخًا للتخلص من العادة السيئة

الأحد، 13 يونيو 2021 07:00 ص

القلب والرئة أكثر أجهزة الجسم تضررا من التدخين.. اعرف الأسباب

الجمعة، 04 يونيو 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة