السلطات الأمريكية تعثر على 4 جثث تحت عقار فلوريدا المنهار بإجمالي 9 وفيات

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت السلطات الأمريكية وصول عدد القتلى في عقار فلوريدا المنهار إلى تسعة أشخاص بعد العثور على 4 جثث اليوم في أعقاب الحادث في منطقة ميامي يوم الخميس، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

أبلغت دانييلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي ديد المراسلين عن العدد الجديد للقتلى خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، وأشارت الي ان احد الضحايا توفي في المستشفى وتم انتشال اخرين من موقع الانهيار.

وأضافت أنه تم التعرف على أربعة من الضحايا وإبلاغ أقربائهم، وقالت إن السلطات تبذل قصارى جهدها حاليا لتحديد هوية الأربعة الباقين.

قالت كافا: "نحن نقوم بالفعل بأمرين فقط هنا: نحن نخرج السكان من تحت الأنقاض وندعم العائلات"، وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد للصحفيين في المؤتمر الصحفي هذا هو هدفنا الوحيد الآن.

انهار مبنى مكون من 12 طابقا بمنطقة ميامي جزئيا يوم الخميس فى حوالى الساعة 1:30 صباحا، وتسبب الانهيار في سقوط حوالي 55 من 136 وحدة في المبنى.

وقالت كافا مساء السبت إن 156 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين ، مع استمرار جهود الإنقاذ في موقع الانهيار. حتى الآن، وأكدت يوم السبت إن المقاطعة ستجري تدقيقًا على مدار الثلاثين يومًا القادمة في محاولة لمعالجة أي مشكلات قد يكشفها التفتيش بسرعة.

من جانبه أكد الرئيس بايدن يوم الخميس: إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم سكان فلوريدا في أعقاب انهيار المبنى، قائلا: "أقول لشعب فلوريدا ، مهما كانت المساعدة التي تريدها الحكومة الفيدرالية ، فإننا ننتظر ، فقط اسألنا ، سنكون هناك".