اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الأمريكية تخلى مبنى سكني قريب من برج فلوريدا المنهار

الأحد، 27 يونيو 2021 06:00 ص
السلطات الأمريكية تخلى مبنى سكني قريب من برج فلوريدا المنهار برج فلوريدا المنهار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث انهار مبنى سكني قبل يومين، أنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب، من سكانه بعد رصد عيوب إنشائية فيه.

وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد: "أود أن أكون قادرا على القول إنه آمن ولا يمكنني ذلك الآن".

وأضاف: "وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر".

وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقا والذي خلف 5 قتلى و159 مفقودا ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.

وكان المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاما يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا بالمبنى.

 


السلطات الأمريكية

برج فلوريدا المنهار

فلوريدا

مبنى سكني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صدمة فى فلوريدا بعد انهيار مبنى سكنى.. CNN: غموض حول أسباب السقوط واستمرار البحث وسط يأس حيال وجود ناجين.. وفاة 4 أشخاص و159 فى عداد المفقودين بينهم أسرة سيدة باراجواى الأولى.. وخبراء: الأعمدة كلمة السر

السبت، 26 يونيو 2021 12:30 م

الصحف العالمية اليوم: غموض حول أسباب انهيار مبنى فلوريدا مع تزايد اليأس حول وجود ناجين.. وكامالا هاريس ترضخ لانتقادات الجمهوريين بزيارتها الحدود مع المكسيك.. وبوريس جونسون يدعم وزير صحته وسط مطالبات باستقالته

السبت، 26 يونيو 2021 02:10 م

مفاجأة.. تقرير منذ 2018 حذر من أضرار جسيمة بعقار فلوريدا المنهار

السبت، 26 يونيو 2021 09:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة