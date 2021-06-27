السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة بين محطتى "سيلا ـ الناصرية"

رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة ١٣،٣٥ أثناء مسير قطار ٣١٨٤/١١١١ اكسبريس ( الفيوم / القاهرة ) بكم 20.500 بين محطتى سيلا / الناصرية عبرت سيارة ملاكى رقم 23245 و ق ط شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص، حيث تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وفى تمام الساعة 14.30 تم إستئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعى .

وتهيب الهيئة بالسادة قائدى المركبات الإلتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك، وتوخى الحظر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.