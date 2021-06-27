الرئيس الموريتاني السابق يرفض ستقبال لجنة حقوق الإنسان في مكان احتجازه

وكالات

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتاني، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن وفدا من اللجنة أدى زيارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، غير أنه رفض التعاطي من وفد اللجنة.

وعبر رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، عن أسفه "على قرار ولد عبد العزيز رفض التعاطي مع اللجنة" مضيفا أن اللجنة جاهزة لتعاطي معه في أي وقت .

ولفت ولد بوحبيني إلى أن دور اللجنة "محايد" وهو الوقوف في منتصف الطريق والاطلاع على ظروف الاعتقال، مبرزا أن لا دور سياسي للجنة .

وقبل أيام أحال قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن.

وكان قطب التحقيق قد فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد فترة من وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا.