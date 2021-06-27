الرئيس السيسي يلتقى فى مستهل زيارته لبغداد الرئيس العراقى برهم صالح

كتب محمد الجالى

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شكر أخيه الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.