اليوم السابع
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الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز التعاون وما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق

الأحد، 27 يونيو 2021 03:42 م
الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز التعاون وما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، حيث أقيم للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شكر أخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، خاصةً ما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق.
 
كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
 
من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء العراقي بالرئيس في زيارته التاريخية إلى بغداد، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.
 
كما أكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.
 
كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، أخذاً في الاعتبار الدور الهام لمصر من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب دور الأزهر الشريف باعتباره منارة الوسطية، فضلاً عن دور العراق في هزيمة تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة.
 
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