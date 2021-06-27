اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 05:04 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسى يُصدر تعليمات لتنظيم عملية التطعيم بلقاح كورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 03:30 م
الرئيس الروسى يُصدر تعليمات لتنظيم عملية التطعيم بلقاح كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات لتنظيم تلقيح المواطنين والعمال الأجانب الوافدين إلى روسيا حتى 15 يوليو المقبل.
 
وذكر بيان للكرملين، نُشر على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي أصدر هذه التعليمات من أجل تعزيز الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التعليمات تشمل تطعيم المواطنين الأجانب الوافدين إلى روسيا بغرض العمل.
 
وأضاف البيان أنه سيتم تحديد مصادر التمويل هذه العملية من ميزانية خاصة بالحكومة الروسية.
 
وكانت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها قد بدأت حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة موسكو سيري سوبيانين -في وقت سابق- تمديد القيود الحالية بالمدينة بسبب فيروس كورونا حتى 29 يونيو الجاري.

روسيا

بوتين

الكرملين

كورونا

لقاح كورونا

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