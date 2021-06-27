الرئيس الروسى يُصدر تعليمات لتنظيم عملية التطعيم بلقاح كورونا

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات لتنظيم تلقيح المواطنين والعمال الأجانب الوافدين إلى روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

وذكر بيان للكرملين، نُشر على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي أصدر هذه التعليمات من أجل تعزيز الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التعليمات تشمل تطعيم المواطنين الأجانب الوافدين إلى روسيا بغرض العمل.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد مصادر التمويل هذه العملية من ميزانية خاصة بالحكومة الروسية.

وكانت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها قد بدأت حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة موسكو سيري سوبيانين -في وقت سابق- تمديد القيود الحالية بالمدينة بسبب فيروس كورونا حتى 29 يونيو الجاري.