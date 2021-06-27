اليوم السابع
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الدفاع الأفغانية: تصفية 1400 من عناصر حركة طالبان في أسبوع

الأحد، 27 يونيو 2021 04:17 م
الدفاع الأفغانية: تصفية 1400 من عناصر حركة طالبان في أسبوع حركة طالبان
(وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع في أفغانستان أن أكثر من 1400 من عناصر حركة "طالبان" تمت تصفيتهم على يد القوات الحكومية خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن 655 من أنصار الحركة أصيبوا بجروح في مواجهات مع قوات الأمن الأفغانية خلال الفترة نفسها، مضيفة أن 193 مسلحا من عناصر "طالبان" قتلوا خلال ليلة السبت إلى الأحد، في معارك وقعت في 16 ولاية أفغانية.

يذكر أن غالبية عمليات القوات الحكومية ضد مسلحي "طالبان" تجري حاليا في شمال وشمال غرب أفغانستان، حيث دخل أنصار الحركة في صدامات مباشرة مع الجيش الحكومي، فيما نجحت الحركة في بسط سيطرتها على عدد من مديريات المنطقة.

والثلاثاء الماضي، قالت ديبورا لايونز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، رئيسة بعثة المنظمة الدولية في هذا البلد، إن أنصار "طالبان" سيطروا، منذ بداية مايو الماضي، على أكثر من 50 منطقة من أصل 370 منطقة تقريبا في أفغانستان، على خلفية بدء انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد.

وأشارت لايونز إلى أن الولايات الباقية تحت سيطرة الحكومة قام مسلحو "طالبان" بمحاصرة عواصمها، الأمر الذي يدل على خطط الحركة للاستيلاء على هذه المدن بعد اكتمال عملية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي 14 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره إنهاء عملية الولايات المتحدة في أفغانستان. ويتوقع أن تغادر القوات الأمريكية أراضي البلاد بحلول 11 سبتمبر المقبل.

 

 

 


وزارة الدفاع الأفغانية

كابول

طالبان

حركة طالبان

إرهاب

تصفية

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