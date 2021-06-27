اليوم السابع
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الداخلية اللبنانية: ضبط 14 مليون قرص كبتاجون بميناء جدة بالتنسيق مع السعودية

الأحد، 27 يونيو 2021 11:53 ص
الداخلية اللبنانية: ضبط 14 مليون قرص كبتاجون بميناء جدة بالتنسيق مع السعودية الشرطة اللبنانية ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمى إن التنسيق بين قوى الأمن الداخلى اللبنانى والقوى الأمنية السعودية أدى إلى ضبط عملية تهريب مخدر (كبتاجون) قدرت كميته بـ 14 مليونا و400 ألف قرص في ميناء جدة، مشيدا بالتعاون والتنسيق والجهد المشترك بين الجانبين.
 
وأضاف فهمى- فى بيان، اليوم- أن شحنة (الكبتاجون) كانت قادمة من ميناء اللاذقية عبر ميناء بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة.
وأشار إلى أن المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عال، موجها التحية إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يجهدون في السهر لمكافحة تهريب المخدرات حماية وتحصينا للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة.
 
وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت قبل نحو شهرين منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.
 
وشهد لبنان العديد من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية؛ لبحث سبل تجهيز مواني لبنان بالأجهزة اللازمة لضبط عمليات التهريب واستعادة القدرة على التصدير للسعودية والخليج مرة أخرى. 

لبنان

الداخليه اللبنانيه

كبتاجون

ميناء جده

السعوديه

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