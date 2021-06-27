الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 3 منازل فى أسيوط دون خسائر فى الأرواح

أسيوط - هيثم البدرى

اندلع قبل قليل حريق امتد لثلاث منازل متجاورة بقرية أولاد محمد التابعة لمركز الغنايم بمحافظه أسيوط ، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء من السيطرة عليه وإخماد النيران.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم ، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية أولاد محمد بإندلاع حريق بجوار جامع البدارين امتد لـ 3 منازل متجاورة دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإطفاء لموقع البلاغ وتبين صحة البلاغ وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحادث عن احتراق منازل ملك ورثة " بدران ع " ومنزل ورثة "عبده ح" واحترقت محتويات المنزل ، ومنزل " كمال .ح " وتم إخماد الحريق ولا توجد خسائر فى الأرواح.

وتم إخطار الشئون الاجتماعية لعمل اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .