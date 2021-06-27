اليوم السابع
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الحكومة الكولومبية ترصد 3 مليارات بيزو مقابل معلومات عن مهاجمى طائرة الرئيس

الأحد، 27 يونيو 2021 04:27 م
الحكومة الكولومبية ترصد 3 مليارات بيزو مقابل معلومات عن مهاجمى طائرة الرئيس الطائرة التى تعرضت لاطلاق النيران
إيهاب محمد

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رصدت الحكومة الكولومبية مكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تساعد في إلقاء القبض على المتورطين في هجوم استهدف مروحية كانت تقل الرئيس إيفان دوكي قرب حدود فنزويلا، جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع دييجو مولانو، حيث أعلن عن مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (795 ألف دولار تقريبا) لمن يقود للعثور على المسؤولين عن الهجوم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

اضرار لحقت بدن الطائرة
اضرار لحقت بدن الطائرة

 

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن طائرة هليكوبتر كان يستقلها يوم الجمعة تعرضت لإطلاق نار في أول هجوم ضد رئيس دولة كولومبي منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال دوكي (44 عاما) إنه كان يسافر مع عدد من كبار المسؤولين، عندما أصيبت المروحية بنيران في منطقة كاتاتومبو الجنوبية المتاخمة لفنزويلا.

ولم يصب أحد في الهجوم ولم تذكر السلطات أي جانب من الحدود جاءت الطلقات، وتتهم كولومبيا فنزويلا بانتظام بإيواء متمردين على أراضيها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور التي نشرها مكتب الرئيس إصابة الذيل والنصل الرئيسي للطائرة الرئاسية.

وقال دوكي في بيان "إنه هجوم جبان حيث يمكن رؤية ثقوب الرصاص في طائرة الرئاسة".

الطائرة التى تعرضت لاطلاق النيران
الطائرة التى تعرضت لاطلاق النيران

 

كما زعم دوكي أن "ميزات الأمان" للطائرة حالت دون "هجوم مميت" وقال إنه أصدر أوامر "بمطاردة من" أطلقوا النار على الطائرة.

وأظهرت صور أن حراس الرئيس أحاطوا بحراسه الشخصيين بعد هبوطه في مطار كاميلو دازا الدولي في أعقاب الهجوم.

وأضاف دوكي "لقد أعطيت تعليمات واضحة للغاية للفريق الأمني ​​بأكمله لملاحقة من أطلقوا النار على الطائرة".

 


الرئيس الكولومبي

إيفان دوكي

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي

منطقة كاتاتومبو

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