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الحكومة: الرئيس السيسي وجه بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة فاكسيرا ورفع قدراتها.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 06:12 م
الحكومة: الرئيس السيسي وجه بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة فاكسيرا ورفع قدراتها.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذا مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات لمضادة الكورونا وتصنيعها محليا (1)

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة ماضية فى جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لـ"كورونا"، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليا من خلال الشركة القابضة " فاكسيرا"، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة ورفع قدراتها لتكون صرحًا صناعيًا إضافيًا على المستوى الوطنى فى المجال الطبى يضاهى كبرى الشركات والمصانع العالمية فى هذا المجال.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات لمضادة الكورونا وتصنيعها محليا (2)

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية لم تتوان عن اتباع أى مسار يمكن من خلاله توفير هذه اللقاحات لجميع المواطنين، كما أن الحكومة تسخر كافة الإمكانيات اللازمة للتصنيع محليا، ولا سيما فى ظل عدم كفاية اللقاحات المنتجة على المستوى العالمى لاحتياجات الدول المختلفة، وهو ما يتطلب من مسئولى هذا القطاع المتابعة اليومية لملف توفير اللقاحات؛ سواء من خلال التصنيع المحلى، أو من خلال ما يتم توفيره من الخارج.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات لمضادة الكورونا وتصنيعها محليا (3)

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات فى المنطقة.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات لمضادة الكورونا وتصنيعها محليا (4)

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتوافر حاليا مواد خام تكفى لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة فى غضون الأسبوعين المقبلين.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللقاحات لمضادة الكورونا وتصنيعها محليا (5)

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة الدواء المصرية فى هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء فى هيئة الدواء المصرية، أو فى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وفى هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1,9 مليون جرعة من "كوفاكس".

من جهته أشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسى، ومن المخطط أن يستمر التوريد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من توريد الـ20 مليون جرعة بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية مع الشركة الموردة، وكذا إجراءات توريد لقاح سينوفارم الصيني.


فاكسيرا

توفير اللقاحات

الحكومة

مصطفى مدبولى

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