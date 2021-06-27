الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ70 قرية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، باعتماد المخططات التفصيلية لـ 70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق .

وأوضح محافظ الجيزة أن المخططات التفصيلية التى تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وفى السياق أكد محافظ الجيزة أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هى قرى مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان بمركز أطفيح .

وفى مركز الصف تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى الديسمى وأسكر والودى وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب و الحى وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان .

وفى مركز كرداسة قرى برك الخيام وناهيا والمعتمدية بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحى الوراق .

وبمركز منشأة القناطر تم اعتماد المخصصات التفصيلية لقرى وردان و بنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبد الصمد وبمركز العياط تم اعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية ومنشأة أبو العباس و ميت القائد و العامرية و كفر عمار والناصرية وجرزا والبرغوثي والقطورى و كفر جرزا والرقة الغربية و أبو رويش و كفر الضبعي و برنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة و بيدف وكفر شحاته واللشت و الجملة وبهما والمتانيا إلى جانب قريتى أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية .

وأكد راشد، على أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة .







