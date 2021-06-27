البيان الختامي لقمة بغداد: دعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة

أكد البيان الختامي لقمة بغداد، على دعم قادة العراق والأردن لموقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.
وأشار البيان، الذى عرضته فضائية "سكاى نيوز عربية"، إلى أهمية تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.
وشدد على ضرورة الاتفاق على تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ولفت البيان الختامي لقمة بغداد، إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مضيفا: "التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".
كما أكد البيان الختامي لقمة بغداد، على دعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن ومنع التدخل في شؤونه الداخلية، وكذا دعم استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح البيان الإشادة بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش، بالإضافة إلى الإشادة بالجهود الدبلوماسية لحكومة الكاظمي في تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي.
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