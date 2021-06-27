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البيان الختامي لقمة بغداد: دعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة

الأحد، 27 يونيو 2021 06:47 م
البيان الختامي لقمة بغداد: دعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة قمة بغداد
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد البيان الختامي لقمة بغداد، على دعم قادة العراق والأردن لموقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وأشار البيان، الذى عرضته فضائية "سكاى نيوز عربية"، إلى أهمية تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.

وشدد على ضرورة الاتفاق على تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولفت البيان الختامي لقمة بغداد، إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مضيفا: "التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

كما أكد البيان الختامي لقمة بغداد، على دعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن ومنع التدخل في شؤونه الداخلية، وكذا دعم استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح البيان الإشادة بجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش، بالإضافة إلى الإشادة بالجهود الدبلوماسية لحكومة الكاظمي في تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماع رباعى فى بغداد، مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شكر أخيه الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.
 
كما أكد الرئيس تطلع مصر إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالاساس لتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث.
 

 


قمه بغداد

بغداد

الرئيس السيسى

الاردن

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