البرازيل تخفف قيود دخول المهاجرين الفنزويليين عبر معبر "رورايما" البرى

فاطمة شوقى

وافقت الحكومة الفيدرالية البرازيلية، اليوم، على فتح الحدود البرية الدولية من وإلى فنزويلا لعبور سكان المدن المجاورة الذين سيُطلب منهم إبراز بطاقة هوية المقيمين على الحدود، وذلك وفقًا لتدابير جديدة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأشارت القناة إلى أن المواطنين الفنزويليين الذين يدخلون البرازيل عبر الطريق البري من معبر (رورايما)، حصلوا على تصريح مرور غير محدد، بشرط تلقي المواطنين البرازيليين الأمر نفسه من السلطات الفنزويلية.

وأبقى القرار الجديد على الحظر المؤقت على دخول الركاب الأجانب إلى البلاد خاصة على الرحلات القادمة من الهند والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا أو التي تمر عبرها دون تغيير، باستثناء المواطنين البرازيليين أو المقيمين الدائمين أو الدبلوماسيين الأجانب أو العاملين في منظمة دولية أو من لديه تصريح دخول من قبل الحكومة البرازيلية أو حاملي تسجيل الهجرة الوطنية مع مراعاة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.