الأوقاف: تدريب 13 ألفا و500 إمام على معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة

كتب ـ على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، اهتمامها بالتدريب والتأهيل المستمر للأئمة والواعظات من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهم بشكل دورى، لافتة إلى أنها في سبيل ذلك افتتحت في يناير 2019 أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والتي تمكنت من تم تخريج الدفعتين الأولى والثانية من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم (152) إمامًا وواعظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في تقرير حديث لها يكشف إنجازات 7 سنوات للوزارة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب (13500) إمام خلال هذه الفترة، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ 45 إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة.

وأضافت الوزارة، أنها استحدثت برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة (ICDL) حتى الآن (502) إمام وواعظة وإداري ، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا، كما تم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و3 برامج تدريبية دوليًّا.

فيما تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م ، وتم توقيع (24) بروتوكول تعاون، وتم تدريب أكثر من 2900 إمام وواعظة، كما تم توقيع (15) بروتكول آخر، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة ، وسيتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م .

وأشارت وزارة الأوقاف إلى افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في (3) موضوعات تقدم لها (242) متسابقًا ، وفاز بها (6) متسابقين، وتم توزيع (240,000) جنيه جوائز مالية على الفائزين، تم تدريب 6 مجموعات بواقع (932) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.