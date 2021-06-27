اعتقال 3 أشخاص مشتبه فى صلتهم بحادث انفجار مدينة لاهور الباكستانية

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تمكنت شرطة مكافحة الإرهاب في باكستان من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص جدد مشتبه في صلتهم بحادث انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء الماضي بمدينة لاهور أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.

وقال الضابط المحقق في الحادث، أحمد وكيل - حسبما ذكرت شبة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت إنه ألقي القبض على شخص من مقاطعة ماندي بهاودين بمحافظة البنجاب شمالي البلاد الذي باع السيارة التي استخدمت في الانفجار الذي وقع بالقرب من مسكن القائد المتشدد المُدان، حافظ محمد سعيد، الذي على صلة باعتداءات مومباي الإرهابية التي وقعت عام 2008.

وأضاف وكيل أنه تم إلتقاط شخصين آخرين شمال غربي محافظة خيبر بختونخوا المُزعم مشاركتهما في تثبيت المتفجرات في السيارة، مشيرًا إلى أنه بذلك فإن الشرطة تحتجز في الوقت الحالي خمسة أفراد مشتبه في صلتهم بالانفجار.

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