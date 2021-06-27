إنشاء مجمع خدمات بقرية أشمنت ضمن مبادرة حياة كريمة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال علي يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لليوم السابع إنه جار العمل فى إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية لقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.

واضاف على يوسف استمرار العمل بالصرف الصحي بقرية اشمنت ببعض شوارع القرية، وإنشاء مجمع الخدمات بالقرية، مشيرا إلى حفر وتركيب مواسير الصرف الصحي فى الشوارع الجانبية لقرية طنسا الملق.

وقال محافظ بني سويف حظيت بنى سويف على 66 قرية، ضمن مبادرة حياة كريمة وتشمل كافة مناحى حياة المواطن وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل يومى وأساسي، كما سيتم تنفيذ الصرف الصحى فى 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليار جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي، حيث إن المخدوم بالصرف الصحى 13 قرية من الـ 66 قرية المدرجة ضمن المبادرة.