إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الحامول مصنع السكر، وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول ، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحامول مصنع السكر، نتج عنه إصابة 3 أشخاص .



وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزى ، وتبين إصابة كل " محمد نزيه شلتوت، 25 سنة، مقيم بدسوق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمود صادق أبو سعدون، 31 سنة، مقيم بدسوق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبدالرحمن، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد" ، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.