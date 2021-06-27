اليوم السابع
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إصابة شخصين فى انهيار سقف مسجد خشب بقرية ميدوم ببنى سويف

الأحد، 27 يونيو 2021 01:32 م
إصابة شخصين فى انهيار سقف مسجد خشب بقرية ميدوم ببنى سويف إنهيار سقف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب شخصان فى انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لإداء صلاة الظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.

وتلقت عمليات شرطة النجدة، بلاغ يفيد بانهيار سقف مسجد مسقوف بالخشب بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أدى لإصابة شخصين.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف " أحمد عويس سيد سليمان، 41 سنة، باشتباه كسر بالذراع الايسر، وأيمن رمضان احمد على، 41 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، يقيمان ذات القرية ".

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزى، لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.


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