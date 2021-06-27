وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أن الانفجارين وقعا في غضون خمس إلى ست دقائق في منطقة تابعة للقوات الجوية الهندية داخل المطار، موضحة أن الحادث أثار مخاوف في الأوساط الأمنية في الهند من أنها قد تكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات بدون طيار في هجوم داخل الهند.

وقال رئيس شرطة جامو وكشمير ديلباج سينج إن "الهجوم على موقع سلاح الجو الهندي في جامو هجوم إرهابي"، فيما نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنه من المتوقع أن يجري وزير الدفاع راجناث سينج مراجعة للوضع الأمني.

يذكر أن الشرطة أعلنت صباح اليوم تحطم طائرتان بدون طيار محملتان بالمتفجرات في محيط المطار حوالي الساعة 1:40 بالتوقيت المحلي صباحا ، ما أدى إلى سقوط سقف مبنى من طابق واحد فى المنطقة الفنية بالمطار الذى يديره سلاح الجو فى منطقة ساتواري، والثاني وقع خلف المبنى، ولم يتم الإبلاغ عن تعرض أي معدات للأضرار، لكن يشتبه في أنه نظرا لوقوع الانفجارات في المنطقة الفنية من المطار، فربما تكون طائرات الهليكوبتر الموجودة هناك هي المستهدفة.

ومن جانبه، قال رئيس شرطة جامو وكشمير إن عبوة ناسفة أخرى تزن ما بين 5 إلى 6 كيلوجرامات اكتشفت في منطقة بإقليم جامو، ما حال دون وقوع هجوم إرهابي كبير.