إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة شرطى وتفتيش المواطنين بالموسكى

كتب سليم على

أحالت نيابة الموسكى الجزئية، عاطل متهم بانتحال صفة رسمية رجل شرطة، وتفتيش المواطنين، وأحراز ذخائر دون وجه حق، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى كونه أحد أفراد الشرطة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، حال إحرازه الذخائر، ولبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك.

وشهد نقيب شرطة بقسم الموسكى بأنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم بالتزين بالزى الرسمى المخصص لرجال الشرطة علانية، من غير أن يكون له صفة رسمية فى ذلك ويقوم بتفتيش المواطنين، وبإجراء تحرياته السرية تأكد من صحتها، وبانتقاله لمحل ضبط المتهم أبصره متزينا بالزى المخصص لرجال الشرطة، فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على ذخائر صوت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.