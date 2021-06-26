CNN: غموض أسباب انهيار مبنى فلوريدا مع تزايد اليأس حول وجود ناجين

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الغموض لا يزال يكتنف أسباب انهيار برج سكني شاهق في جنوب فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص على الأقل ووجود 159 آخرين حاليًا فى عداد المفقودين، وسط استمرار البحث عن ناجين.

ويعد المسئولون بإجراء تحقيق عاجل، حيث قال المهندسون إنه من المستحيل ، في هذه المرحلة، تحديد سبب دقيق، وأطلق المسئولون المحليون المطلعون على مجمع الشقق، الذي لم يتجاوز عمره أربعة عقود، مرارًا وتكرارًا شائعات مفادها أنه في حالة غير عادية من الإهمال.

حذر كينيث ديركتور، محامي جمعية عمارات المبنى ، من التكهنات المبكرة. وقال لشبكة CNN إن المبنى خضع لسلسلة من عمليات التفتيش "على مدى الأشهر العديدة الماضية" كجزء من عملية اعتماد السلامة التي استمرت 40 عامًا.

قال ديركتور: "لا شيء مثل هذا كان متوقعا". "على الأقل لم يره المهندسون الذين كانوا ينظرون إلى المبنى من منظور هيكلي.وأضاف أن الإصلاحات الوحيدة التي تم إجراؤها مؤخرًا كانت على السطح."

في مؤتمر صحفي يوم الخميس، رفض عمدة مدينة سيرفسايد ، فلوريدا، تشارلز دبليو بوركيت الاقتراح القائل بأن إصلاحات الأسطح كان يجب أن تكون علامة تحذير بشأن سلامة المبنى. وأوضحت CNN أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية فحص المهندس قد حددت أي مخاوف أخرى أو أوصت بأي عمل آخر.

قال بوركيت: "لا يوجد سبب لانهيار هذا المبنى على هذا النحو إلا إذا قام شخص ما بسحب الدعامات من الأسفل ، أو تم تآكلها ، أو كان هناك بالوعة أو شيء من هذا القبيل لأنه سقط مرة واحدة". "كانت هناك أعمال على السطح ، ولكن هناك أعمال على الأسطح يتم إجراؤها في المباني طوال الوقت."