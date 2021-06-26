21 نصيحة لحمل صحى بدون مشاكل.. اشربى الكثير من السوائل

كتبت هند عادل

فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل سيدة وتتطلب رعاية خاصة للغاية بداية من تناول الطعام الصحى والحصول على قدر كافى من الفيتامينات والمكملات الغذائية واجراء الفحوصات الدورية وغيرها من الطرق للحفاظ على صحة الأم والجنين طوال التسعه أشهر، ووفقا لتقرير لموقع health فإن النصيحة الأولى بمجرد شكك في أنك حامل هى استشارة طبيبك.

نصائح هامة لحمل صحى بدون مشاكل



