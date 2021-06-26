‏المغرب تعلن تلقيح أكثر من 8 ملايين شخص بالجرعة الثانية ضد كورونا

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ذكرت وزارة الصحة المغربية أن 118 ألفا و864 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 8 ملايين و794 ألفا و393 شخصا.

وأشارت الوزارة- في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و810 آلاف و963 شخصا حتى اليوم، بعد أن تلقى 54 ألفا و261 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 18 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا)، و8.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس).