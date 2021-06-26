وزير الزراعة: مصر حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى.. صور

كتب محمد السيد - تصوير عمرو مصطفى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه منذ جائحة كورونا بدأ العالم يتجه للزراعة ومنه دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا :" غالبية الدول لم تتمكن من تحقيق الغذاء لشعوبها، ولكننا فى مصر حققنا قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى".

وأضاف السيد القصير، خلال كلمة له فى الجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأمن الغذائي بالنسبة لنا هو بمثابة أمن قومي، فهناك العديد من المجالات التي شهدتها الزراعة المصرية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع الزراعة هو المسؤول عن تحقيق الاحتياجات الغذائية للشعوب ويوفر المادة الخام للصناعة، ويساهم بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبالتالي يساهم فى توفير العملة الصعبة، كما يساهم في 13% من الناتج الإجمالى ويشمل 25% من العمالة، وبالتالي هو أكثر القطاعات وصولا للمناطق العشوائية وتحقيق تنمية مستدامة.

ولفت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن قطاع الزراعة هو القطاع الكبير الذى يمكن أن يحقق هذا الهدف.

وبدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.