وزير الخارجية السوري يتهم الدول الغربية بمحاولة تمرير المساعدات للإرهابيين

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اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم السبت، الدول الغربية بمحاولة تمرير المساعدات الإنسانية إلى العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة إدخال هذه المساعدات عبر دمشق فقط.

وأكد المقداد - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية"، قائلا "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فيما يخص المساعدات؛ فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، وليس عبر حدود أخرى".

وأعرب عن ثقة دمشق "العالية بروسيا"، مضيفا أنه يعتقد أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكي جو بايدن في القمة التي جمعت بينهما، بما يجب على الولايات المتحدة القيام به لإنهاء وجودها في سوريا ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية".