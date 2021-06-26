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وزير الأوقاف: نسعى لبناء جيل من العلماء والمفكرين خدمة لديننا ووطننا

السبت، 26 يونيو 2021 05:00 م
وزير الأوقاف: نسعى لبناء جيل من العلماء والمفكرين خدمة لديننا ووطننا وزير الأوقاف يكرم المتميزين من المبتهلين
كتب ـ على عبد الرحمن

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديري الدعوة ومديري المتابعة بالمديريات الإقليمية اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وفي بداية كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه البالغ بالخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس من اهتمامه بالأئمة أمر يدعو إلى الفخر، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى صناعة عالم مفكر مهما كلفنا ذلك من الوقت والجهد ، قائلاً: "لدينا توجيه من الرئيس بإعداد جيل من العلماء المفكرين إعدادًا غير مسبوق، خدمة لديننا ووطننا والتي تتطلب من أبناء الوزارة جميعًا أن يتميزوا بعلم لا يتوقف ، وقيادة مؤمنة بالرسالة ، ومظهر مشرف ، سلوك منضبط، موجهًا الأئمة بضرورة الحرص على العلم والاستزادة من الخبرات العلمية وبمنح وزارة الأوقاف المجانية للماجستير والدكتوراه ، مع الحرص على ظهور الإمام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

ووجه وزير الأوقاف، الأئمة بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني فكل حق يقابله أداء الواجب"، محددا أهم ضوابط العمل في المرحلة المقبلة بأربعة ضوابط:علم لا يتوقف ، وقيادة دعوية مؤمنة بالرسالة ، ومظهر مشرف ، وسلوك منضبط.

وفى سياق متصل، كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتسابقين الفائزين فى مسابقات "المجددون"، "الخطيب المتميز"، "المواهب من القراء والمبتهلين" اليوم السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

 
وخلال اللقاء وجه وزير الأوقاف التحية للفائزين بهذه المسابقات مؤكدًا على ضرورة التحلى بالقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، وأن يكون الرقى الأخلاقى سمة ملازمة للخطيب ولقارئ القرآن الكريم وللمبتهل، مع تجديد النية وإخلاص العمل لله (عز وجل) .
 
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الابتهال الدينى المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة، وأن الصوت الندى فى قراءة القرآن الكريم وانتقاء الكلمات والمعانى المؤثرة والهادفة فى الابتهال الدينى لهما أثر بالغ فى الوصول إلى قلب وعقل المستمع.
 
 
أئمة ومديري المديريات
أئمة ومديري المديريات

وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة (2)
وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة

وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة (1)
وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة

وزير الأوقاف يكرم المبتهلين
وزير الأوقاف يكرم المبتهلين
 

الابتهال الدينى

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

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