وزير الأوقاف: نسعى لبناء جيل من العلماء والمفكرين خدمة لديننا ووطننا

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديري الدعوة ومديري المتابعة بالمديريات الإقليمية اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وفي بداية كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه البالغ بالخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس من اهتمامه بالأئمة أمر يدعو إلى الفخر، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى صناعة عالم مفكر مهما كلفنا ذلك من الوقت والجهد ، قائلاً: "لدينا توجيه من الرئيس بإعداد جيل من العلماء المفكرين إعدادًا غير مسبوق، خدمة لديننا ووطننا والتي تتطلب من أبناء الوزارة جميعًا أن يتميزوا بعلم لا يتوقف ، وقيادة مؤمنة بالرسالة ، ومظهر مشرف ، سلوك منضبط، موجهًا الأئمة بضرورة الحرص على العلم والاستزادة من الخبرات العلمية وبمنح وزارة الأوقاف المجانية للماجستير والدكتوراه ، مع الحرص على ظهور الإمام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

ووجه وزير الأوقاف، الأئمة بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني فكل حق يقابله أداء الواجب"، محددا أهم ضوابط العمل في المرحلة المقبلة بأربعة ضوابط:علم لا يتوقف ، وقيادة دعوية مؤمنة بالرسالة ، ومظهر مشرف ، وسلوك منضبط.

وفى سياق متصل، كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتسابقين الفائزين فى مسابقات "المجددون"، "الخطيب المتميز"، "المواهب من القراء والمبتهلين" اليوم السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.