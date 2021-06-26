وزيرة التضامن تكرم أول دفعة من متعافى الإدمان بمركز العزيمة بمرسى مطروح

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن شعار اليوم العالمى، "شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح"، يؤكد مسؤولياتنا كمؤسسات حكومية وأهلية وكأفراد متطوعين فى الوقاية أو متعافين من الإدمان فى نشر التوعية المبنية على الحقائق العلمية والتجارب العملية بشأن خطر المخدرات وتداعياتها، وأن تلك المعلومات والحقائق تساهم فى رفع الوعى المجتمعى وإنقاذ أرواح المزيد من ضحايا المخدرات، لافته إلى أنه تم اختيار الاحتفال باليوم العالمى على أرض مطروح الساحرة، وذلك فى إطار تعاوننا المستمر مع محافظة مرسى مطروح والتى توليها وزارة التضامن الاجتماعى أهمية بالغة وننفذ على أرضها الطيبة العديد من البرامج والمشروعات التنموية لخدمة أبناء المحافظة وأن من أهم ثمار هذا التعاون مركز العزيمة لعلاج الإدمان الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه فى 16 فبراير الماضى بعد إضافة مستشفيى لسحب المخدرات، وأن هذا الصرح الطبى والتأهيلى يعد من أفضل المراكز العلاجية والتأهيلية، فلقد تم إنشاؤه وفقًا للمعايير الدولية فى مجال علاج الإدمان "40% إنشاءات، 60% مساحات ترفيه للنزلاء "بسعة سريرية تشمل " 50 سريرا لسحب المخدر، و"100 سرير للتأهيل النفسى والاجتماعي"، فضلًا عن 3 عيادات خارجية.