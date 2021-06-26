هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكورونا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى

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قررت هولندا رفع معظم القيود المفروضة في مواجهة وباء "كورونا" اعتبارا من اليوم /السبت/، مع الإبقاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وذكرت صحيفة /نذرلاند/ الهولندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن الحكومة الآن وصلت إلى المرحلتين الرابعة والخامسة من خطتها المكونة من ست خطوات للخروج من الإغلاق.



وقررت الحكومة الهولندية إلغاء معظم القيود المتعلقة بالوباء على خلفية تحسن الوضع الوبائي في البلد، حيث يتقلص عدد الإصابات الجديدة ويزداد عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.



وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزير الصحة هوجو دي جونج قد أعلنا عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي مشترك يوم 18 يونيو الجاري، وقال مارك روته إن "هولندا تتخذ خطوة كبيرة.. ونهاية الأزمة وشيكة".



وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي قد صرح في وقت سابق بأنه مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، يُسمح كل شيء، بدون أي قيود وبدون الحظر على تناول الكحول وبدون ارتداء كمامات في المتاجر.



ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هولندا لم تخرج تمامًا من الأزمة بعد، في ضوء انتشار سلالة "دلتا" المتحورة في البلاد وعدم التأكد من مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد فيروس "كورونا".