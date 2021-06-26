وأوضح صباغ - بحسب التلفزيون السوري اليوم /السبت/ - أن سوريا تواصل متابعة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون بصفته ميسراً للعملية السياسية، وتتطلع إلى عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور قريباً مع التشديد على ضرورة عدم التدخل في أعمالها أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها.

وأضاف أن الوفد الوطني المكلف بالمشاركة في اجتماعات لجنة مناقشة الدستور استجاب لكل متطلبات استمرار عمل اللجنة كما طرحها بيدرسون.



وأشار صباغ إلى أنه في إطار جهود سوريا لتعزيز المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الموقوفين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ صدوره، والذي يأتي ضمن سلسلة مراسيم صدرت بهذا الشأن، كما تم إطلاق سراح العشرات من الموقوفين في عدد من بلدات ريف دمشق بما فيها دوما وعربين وكفر بطنا وغيرها.