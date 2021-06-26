اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل أربعة أشخاص إثر سقوط منطاد هوائي ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

السبت، 26 يونيو 2021 10:00 م
مقتل أربعة أشخاص إثر سقوط منطاد هوائي ولاية نيو مكسيكو الأمريكية منطاد هوائي
أ ش أ

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قُتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية إثر تحطم منطاد هوائي في ولاية نيو مكسيكو.

وأوضحت قناة (سي.إن. إن.) الإخبارية الأمريكية أن المنطاد سقط في منطقة شجرية بالعاصمة بمدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيو مكسيكو، مضيفة أن شخصاً آخر نُقل إثر الحادث إلى المستشفى .

وأضافت القناة أن الحادث وقع صباح اليوم حوالي الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي)، حيث اشتعلت النيران بالمنطاد حين سقوطه، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 40 إلى 60 عاماً ومن بينهم المسؤول عن المنطاد.

وهرع رجال الإطفاء والشرطة المكسيكيين إلى موقع الحادث فور سقوط

 


سقوط منطاد هوائي

منطاد هوائي

ولاية نيو مكسيكو

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