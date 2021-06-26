مفاجأة.. تقرير منذ 2018 حذر من أضرار جسيمة بعقار فلوريدا المنهار

كتبت: نهال أبو السعود

كشف فحص أجري في عام 2018 عن خطأ فادح في التصميم الأصلي لمبنى سكني انهار بالقرب من ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لشبكة سي ان ان.

ذكر تقرير المهندس، الذي تم نشره أن الخطأ منع تصريف المياه من قاعدة أبراج شامبلين المطلة على البحر وانهار جزء من المبنى يوم الخميس بينما كان كثير من السكان نائمين.

ظهر تقرير استشاري البناء منذ ثلاث سنوات في سلسلة من الوثائق التي نشرتها مدينة Surfside، وقال المهندس فرانك مورابيتو إن الافتقار إلى الصرف الصحي "مشكلة منهجية" نابعة من خلل في تطوير وثائق العقد الأصلية.

وأشار إلى ما أسماه "أضرار هيكلية كبيرة" للمنصة الخرسانية تحت سطح حمام السباحة، وكتب: "تسبب فشل العزل المائي في أضرار هيكلية كبيرة للبلاطة الهيكلية الخرسانية أسفل هذه المناطق والفشل في استبدال العزل المائي في المستقبل القريب سيؤدي إلى توسيع مدى تدهور الخرسانة بشكل كبير."

كما أشار المهندس إلى "التصدع الغزير.. للأعمدة والعوارض والجدران" في جراج السيارات، ولم يشر تقريره إلى أن المبنى البالغ من العمر 40 عامًا كان معرضًا لخطر الانهيار الوشيك ، لكنه حث على إجراء الإصلاحات الخرسانية "في الوقت المناسب".

ويقول المراسلون: إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصلاحات قد أجريت أم أن المشكلات التي تم إبرازها ساهمت في الفشل الهيكلي.

كان من المقرر أن تخضع أبراج شامبلين لعملية تجديد بملايين الدولارات هذا العام، واحتوى المبنى على 136 شقة ، انهار 55 منها في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما خلف أكوام من الحطام.

وصف شهود عيان سماع ما بدا وكأنه رعد قبل رؤية سحابة ضخمة من الغبار في أعقاب الانهيار.

ومن المقرر أن يبدأ تحقيق كامل في الانهيار بعد مهمة الإنقاذ، نظرًا لأن المبنى قائم منذ عام 1980، فقد كان بسبب المراجعة القياسية لمدة 40 عامًا، وقال مسؤولون: إن الشركة تخضع لعملية "إعادة التصديق" وتتطلب إصلاحات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كينيث ديركتور ، المحامي المشارك في العمل ، قوله: إن المهندسين حددوا الفولاذ الصدأ والخرسانة التالفة التي تحتاج إلى إصلاح ، لكنه أضاف أنه لا يرى ما يشير إلى أن الانهيار له علاقة بهذه المراجعة.