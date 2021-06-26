اليوم السابع
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السبت، 26 يونيو 2021 03:18 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حوادث طرق الشرقية

السبت، 26 يونيو 2021 01:25 م
مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حوادث طرق الشرقية انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون بإصابات مختلفة فى 3 حوادث طرق بالشرقية، وقع الحادث الأول بطريق الحسينية  _ صان الحجر، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بتوك توك أمام شبكة الكهرباء، نتج عن ذلك مصرع "عبدالله م م" 42 عاما عامل وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة.

وقع الحادث الثاني بطريق الأوسطى عزبة بلبيس، حيث اصطدمت سيارة نقل وأخرى نصف نقل بسبب السرعة الجنونية، نتج عن ذلك مصرع" صابر ش أ" 40 عاما وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة .
 
ووقع الحادث الثالث بطريق بلبيس أبوحماد حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية أمام قرية الجعفرية نتج عن ذلك إصابة عامل وموظف بالمعاش بإصابات مختلفة .
 
تم إخطار اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية بالحوادث وانتقل على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث حيث تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفيات لعلاجهم وتولت النيابة التحقيق .
 

 


الشرقية

حوادث طرق

ابوحماد

صان الحجر

قرية الجعفرية

شبكة كهرباء الحسينية

مصرع شخصين

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