مصرع شخصين واصابة 8 آخرين فى حوادث طرق الشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون بإصابات مختلفة فى 3 حوادث طرق بالشرقية، وقع الحادث الأول بطريق الحسينية _ صان الحجر، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بتوك توك أمام شبكة الكهرباء، نتج عن ذلك مصرع "عبدالله م م" 42 عاما عامل وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة.

وقع الحادث الثاني بطريق الأوسطى عزبة بلبيس، حيث اصطدمت سيارة نقل وأخرى نصف نقل بسبب السرعة الجنونية، نتج عن ذلك مصرع" صابر ش أ" 40 عاما وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة .

ووقع الحادث الثالث بطريق بلبيس أبوحماد حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية أمام قرية الجعفرية نتج عن ذلك إصابة عامل وموظف بالمعاش بإصابات مختلفة .

تم إخطار اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية بالحوادث وانتقل على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث حيث تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفيات لعلاجهم وتولت النيابة التحقيق .