مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق المحور اتجاه أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المحور اتجاه مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث، ورجال الإدارة العامة للمرور، إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع أحدهم، ونجاة اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

تم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.