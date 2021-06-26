مصرع شاب بطعنة نافذة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب مصرعه بطعنه نافذة على يد سائق توك توك بناحية مدينة ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام الى العقيد احمد الجميلى مأمور مركز طلخا بوصول شاب جثة هامدة نتيجة طعنه نافذة بسلاح أبيض سكين.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكد بأن أثناء سير الشاب على ال من قرية جوجر التابعة لدائرة المركز ، بالمرور من على مزلقان السكة الحديد نشب خلاف مع سائق توك توك ، فقام الاخير باستخراج سلاح أبيض سكين وقام بطعن الأول طعنه نافذة، مما تسببت فى وفاته.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث المركز من الوصول إلى المتهم، وتم إلقاء القبض عليه ، وجار عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتى امرت بتشريح الجثمان وكتابة تقرير الطب الشرعى عن أسباب الوفاة.